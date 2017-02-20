«Севилья» хочет продлить контракт с Сампаоли

Руководство «Севильи» довольно работой главного тренера команды Хорхе Сампаоли и хочет продлить контракт с ним. Об этом сообщают испанские СМИ.

Как информирует AS, в клубе предлагают контракт чилийскому продлить контракт еще на один сезон. Перед нынешним сезоном Сампаоли подписал контракт на два года, но предусмотрел возможность покинуть команду летом 2017 года, если сам захочет этого. Сам тренер пока не комментирует эту информацию.

«Севилья» занимает третье место в чемпионате Испании, имея в активе 49 очков в 23 матчах.