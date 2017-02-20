«Интер» попробует заполучить Алейша Видаля летом 2017 года

Защитник «Барселоны» Алейш Видаль, получивший серьезную травму в матче 22-го тура чемпионата Испании с «Алавесом» (6:0), по-прежнему находится в сфере интересов миланского «Интера».

Как сообщает GazzaMercato, клуб из Серии А, который пытался приобрести футболиста в зимнее трансферное окно, попробует заполучить его грядущим летом.

Ранее сообщалось, что сам Видаль намерен завоевать доверие главного тренера команды Луиса Энрике.

В нынешнем сезоне 27-летний защитник провел во всех турнирах 11 матчей, забил 2 гола и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 7,50 млн евро, а его контракт с «Барселоной» рассчитан до 2020 года.

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