Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Баскетбол  УНИКС73 : 98Химки
Футбол  Саттон Юнайтед- : -Арсенал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Интер» попробует заполучить Алейша Видаля летом 2017 года

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Защитник «Барселоны» Алейш Видаль, получивший серьезную травму в матче 22-го тура чемпионата Испании с «Алавесом» (6:0), по-прежнему находится в сфере интересов миланского «Интера».

Как сообщает GazzaMercato, клуб из Серии А, который пытался приобрести футболиста в зимнее трансферное окно, попробует заполучить его грядущим летом.

Ранее сообщалось, что сам Видаль намерен завоевать доверие главного тренера команды Луиса Энрике.

В нынешнем сезоне 27-летний защитник провел во всех турнирах 11 матчей, забил 2 гола и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 7,50 млн евро, а его контракт с «Барселоной» рассчитан до 2020 года.

Читайте также:

Андер Эррера: Моуринью лучше всех знает, насколько для «МЮ» важен Ибрагимович

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Технический директор ПСВ: Летом клуб может вернуться к переговорам с «Зенитом» по ПропперуТехнический директор ПСВ: Летом клуб может вернуться к переговорам с «Зенитом» по ПропперуТехнический директор ПСВ Марсел Брандс рассказал, при каких условиях клуб готов вступить в переговоры с «Зенитом» по трансферу полузащитника Дэйви Проппера.«Бавария» готова приобрести форварда «Селтика» ДембелеФорвард шотландского «Селтика» Мусса Дембеле, за которого ведут борьбу «Челси», «Ливерпуль» и мадридский «Реал», может отправиться грядущим летом в чемпионат Германии.«Локомотив» не сумел договориться о трансфере защитника сборной Чили«Локомотив» не сумел договориться о трансфере защитника сборной Чили«Универсидад Католика» отверг предложение московского «Локомотива» по чилийскому защитнику Гильермо Марипану. Об этом сообщил комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян.«Атлетико» готов продать Гамейро в «Тоттенхэм»Форвард мадридского «Атлетико» Кевин Гамейро может переехать в чемпионат Англии.Месси требует убрать из «Барселоны» Диня, Матье и ГомешаМесси требует убрать из «Барселоны» Диня, Матье и ГомешаНападающий «Барселоны» Лионель Месси недоволен нынешним подбором игроков в команде. Об этом сообщают испанские СМИ.Апелляция Неймара отклонена, он предстанет перед судом по делу о своем трасфере в «Барселону»Апелляция Неймара отклонена, он предстанет перед судом по делу о своем трасфере в «Барселону»Нападающий «Барселоны» Неймар предстанет перед судом по делу о переходе в команду. Об этом сообщает Associated Press.Агент Переса: Лукас недоволен своим положением, но контактов с «Миланом» не былоФутбольный агент Родриго Фернандес Лловелле, представляющий интересы форварда «Арсенала» Лукаса Переса, заверил, что его клиент не планирует покидать лондонский клуб.Агент Гусева: Америка рассматривается как приоритетный вариант для ОлегаБывший полузащитник/защитник киевского «Динамо» Олег Гусев может продолжить карьеру в одном из американских клубов. Об этом заявил агент игрока Вадим Шаблий.Агент Отаменди: Моим клиентом интересуются «Реал» и «Барселона»Агент Отаменди: Моим клиентом интересуются «Реал» и «Барселона»Футбольный агент Мартин Сендоа, представляющий интересы защитника «Манчестер Сити» Николаса ОтмендиПуйоль создал страницу в соцсети «ВКонтакте»Бывший защитник «Барселоны» и сборной Испании Карлес Пуйоль завел страницу в социальной сети «ВКонтакте».Хосеп Гвардиола: «Барселона» остается лучшей командой мираХосеп Гвардиола: «Барселона» остается лучшей командой мираГлавный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что он считает «Барселону» лучшей командой мира.Дани Алвес: Руководство «Барселоны» – лживые и неблагодарные людиДани Алвес: Руководство «Барселоны» – лживые и неблагодарные людиЗащитник «Ювентуса» Дани Алвес, который до переезда в Турин восьми лет выступал за «Барселону», раскритиковал руководство сине-гранатовых.Марк-Андре тер Штеген: Я не понимаю свиста болельщиковГолкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген после матча 23-го тура примеры с «Леганесом» (2:1) на «Камп Ноу» прокомментировал реакцию болельщиков, свистевших во время игры.Васильев подтвердил интерес «Челси» к Бернарду СилвеПолузащитник «Монако» Бернарду Силва может продолжить карьеру в «Челси», сообщает 101 Great Goals.Прудников перешел в «Анжи». Таблица трансферов РФПЛПрудников перешел в «Анжи». Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.«Спартак» расстался с двумя футболистами. Свежие трансферные новости и слухи«Спартак» расстался с двумя футболистами. Свежие трансферные новости и слухи«Советский спорт» рассказывает о том, что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки.«Зенит» может отдать Гасилина в аренду в «Амкар»Нападающий «Зенита» Алексей Гасилин может перейти в пермский «Амкар» на правах аренды, сообщает Федеральное агентство новостей.Луис Энрике: Я не видел, праздновал ли Месси забитый пенальтиГлавный тренер «Барселоны» Луис Энрике высказался о реакции форварда Лионеля Месси на победный гол в матче 23-го тура примеры с «Леганесом» (2:1) на стадионе «Камп Ноу».«Спартак» не будет покупать Тигиева«Спартак» отказался от приобретения 21-летнего защитника махачкалинского «Анжи» Георгия Тигиева, сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.Дубль Месси принес победу «Барселоне» в матче с «Леганесом»Дубль Месси принес победу «Барселоне» в матче с «Леганесом»В матче 23-го тура чемпионата Испании «Барселона» на своем поле обыграла «Леганес» со счетом 2:1.
Главные новости
Футбол
Технический директор ПСВ: Летом клуб может вернуться к переговорам с «Зенитом» по Пропперу
Футбол
В Швейцарии будут расследовать выплату Беккенбауэру 1,7 миллиона евро от ФИФА
Футбол
Александр Бубнов: Хоть Луческу и опытный тренер, порой просто удивляешься его решениям
Футбол
Лучано Спаллетти: Если Тотти укажут на дверь, то я тоже не останусь в «Роме»
Футбол
«Локомотив» не сумел договориться о трансфере защитника сборной Чили
Футбол
Месси требует убрать из «Барселоны» Диня, Матье и Гомеша
Футбол
Апелляция Неймара отклонена, он предстанет перед судом по делу о своем трасфере в «Барселону»
все новости
Барселона
Барселонакалендарьстатистика
Интер
Интеркалендарьстатистика
Алеиш Видаль
Алеиш Видальвсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы