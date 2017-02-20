Возняцки обыграла Касаткину в стартовом раунде турнира в Дубае
Каролина Возняцки из Дании оказалась сильнее представительницы РФ Дарьи Касаткиной в первом круге турнира в Дубае.
Встреча между спортсменами продолжалась полтора часа и завершилась со счетом 6:2, 7:5.
За это время Возняцки выполнила один эйс, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 7. На счету российской теннисистки – аналогичные показатели на подаче, а процент реализации брейк-пойнтов ниже – 2 из 4.
Отметим, что втором раунде Возняцки проведет матч Викторией Голубич из Швейцарии.
Матч
Касаткина Д. (Россия) - Возняцки К. (Дания) - 2:6, 5:7
Место и дата
20 февраля 18:00, , Онлайн-трансляция
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