Лучано Спаллетти: Если Тотти укажут на дверь, то я тоже не останусь в «Роме»

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти выразил готовность покинуть клуб, если руководство решит не продлевать контракт с нападающим Франческо Тотти.

«Правильное решение будет только одно – новый контракт с Тотти. У него даже не контракт, а джентльменское соглашение с «Ромой», так должно быть и дальше. Если в конце сезона Тотти укажут на дверь, то я тоже не останусь. Не хочу, чтобы он завершал карьеру, пока я тренирую «Рому», - цитирует Спаллетти ESPN.

В текущем сезоне 40-летний Франческо Тотти провел 17 матчей за «Рому» и забил три мяча при семи голевых передачах.