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Лучано Спаллетти: Если Тотти укажут на дверь, то я тоже не останусь в «Роме»

Источник:  ESPNКомментарии
Лучано Спаллетти: Если Тотти укажут на дверь, то я тоже не останусь в «Роме»

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти выразил готовность покинуть клуб, если руководство решит не продлевать контракт с нападающим Франческо Тотти.

«Правильное решение будет только одно – новый контракт с Тотти. У него даже не контракт, а джентльменское соглашение с «Ромой», так должно быть и дальше. Если в конце сезона Тотти укажут на дверь, то я тоже не останусь. Не хочу,  чтобы он завершал карьеру, пока  я тренирую «Рому», - цитирует Спаллетти ESPN.

В текущем сезоне 40-летний Франческо Тотти провел 17 матчей за «Рому» и забил три мяча при семи голевых передачах.

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