Александр Бубнов: Хоть Луческу и опытный тренер, порой просто удивляешься его решениям

Бывший защитник московского «Спартака» Александр Бубнов раскритиковал тренерский штаб «Зенита», отметив, что питерскому клубу следовало внести в заявку команды в Лиге Европы новичка Йоана Молло.

«То, что «Зенит» во время сборов сыграл столько товарищеских матчей, – это еще полбеды. Здесь дело в том, как они играли в них против слабых соперников. Они ведь выходили на поле и отрабатывали держание мяча. Отсюда появляется вопрос, как они планируют атаковать в матче против сильного соперника. Вот им попался «Андерлехт», которому они и проиграли, ничего не создав в атаке.

Хоть Луческу и опытный тренер, порой просто удивляешься его решениям. Если ты везешь большую группу игроков на сборы, то ты должен наигрывать одну группу игроков в качестве основного составы команды, а другим футболистам давать шансы играть против слабых соперников и смотреть на них.

У «Зенита» зимой появились новые игроки. Например Молло. Могу сказать, что Молло однозначно сильнее Кокорина как футболист. Он может забить и отдать передачу. Плюс Молло всегда делает большой объем работы. Но что мы видим в итоге? Молло не попадает в заявку на матч Лиги Европы, а Кокорин играет в основном составе», – цитирует Бубнова «Спорт FM».