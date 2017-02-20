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«Бавария» готова приобрести форварда «Селтика» Дембеле

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Форвард шотландского «Селтика» Мусса Дембеле, за которого ведут борьбу «Челси», «Ливерпуль» и мадридский «Реал», может отправиться грядущим летом в чемпионат Германии.

Как сообщает The Daily Record, на 20-летнего игрока претендует мюнхенская «Бавария», которая готова выложить за него 30 млн фунтов.

В нынешнем сезоне футболист провел во всех турнирах 41 матч, забил 17 голов и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает футболиста шотландской команды в 5 млн евро, а его контракт с «Селтиком» рассчитан до 2020 года.

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