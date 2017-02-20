«Бавария» готова приобрести форварда «Селтика» Дембеле
Форвард шотландского «Селтика» Мусса Дембеле, за которого ведут борьбу «Челси», «Ливерпуль» и мадридский «Реал», может отправиться грядущим летом в чемпионат Германии.
Как сообщает The Daily Record, на 20-летнего игрока претендует мюнхенская «Бавария», которая готова выложить за него 30 млн фунтов.
В нынешнем сезоне футболист провел во всех турнирах 41 матч, забил 17 голов и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает футболиста шотландской команды в 5 млн евро, а его контракт с «Селтиком» рассчитан до 2020 года.
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