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В Швейцарии будут расследовать выплату Беккенбауэру 1,7 миллиона евро от ФИФА

Источник:  BildКомментарии
Франц Беккенбауэр
Франц БеккенбауэрИсточник: Global Look Press

Швейцарские власти проведут расследование в отношении известного немецкого футболиста, тренера и футбольного функционера Франца Беккенбауэра. Об этом сообщают немецкие СМИ.

Как информирует Bild, поводом для расследования стали выплаты от ФИФА Беккаенбауэру в размере 1,7 миллиона евро. До этого экс-генеральный секретарь ФИФА Маркус Каттнер заявил, что в организации обязались выплатить Беккенбауэру и двум его партнерам 1,7 миллионов евро за консультационные услуги во время выборов страны-хозяйки ЧМ-2010. Напомним, что этот турнир прошел в ЮАР.

Также сообщается, что в 2005 году представители ЮАР обратились за финансовой помощью в ФИФА. Урс Линси, который тогда был генеральным секретарем, решил выделить помощь, невзирая на то, что это противоречит уставу ФИФА. Беккенбауэр, по данным издания, получил деньги благодаря переводу на его счет в Гибралтаре, а его помощники получили причитающееся лично.

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