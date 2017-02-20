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Технический директор ПСВ: Летом клуб может вернуться к переговорам с «Зенитом» по Пропперу

Источник:  ФК «ПСВ Эйндховен»Комментарии
Дэви Проппер
Дэви ПропперИсточник: Reuters

Технический директор ПСВ Марсел Брандс рассказал, при каких условиях клуб готов вступить в переговоры с «Зенитом» по трансферу полузащитника Дэйви Проппера.

- «Зенит» сделал предложение. Мы ответили, что не собираемся продавать Дэйви зимой. Но можем вернуться к переговорам летом. При этом мы сказали, что если «Зенит» очень хочет купить игрока сейчас, сумма трансфера должна быть выше. Второго предложения не последовало. И сам Проппер предпочел бы рассматривать варианты с переходом летом, а не посередине сезона, - сказал Брандс в интервью клубному каналу ПСВ.

Напомним, ранее в СМИ сообщалось об интересе «Зенита» к 25-летнему полузащитнику. В сезоне-2016/17 Проппер провел 25 матчей в чемпионате Нидерландов и забил в них пять мячей.

В зимнее трансферное окно в «Зенит» перешли полузащитники Эрнани, и Йоан Молло, защитники Ибрагим Цаллагов, Сергей Зуйков и Бранислав Иванович, а также вратарь Андрей Лунев.

В заявку на Лигу Европы петербургский клуб мог включить трех новичков. В нее вошли Иванович, Цаллагов и Эрнани. В первом матче 1/16 финала «Зенит» проиграл в гостях «Андерлехту» со счетом 0:2. Ответная встреча состоится 23 февраля в Петербурге и начнется в 21:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.

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