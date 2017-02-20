Технический директор ПСВ: Летом клуб может вернуться к переговорам с «Зенитом» по Пропперу
Технический директор
ПСВ Марсел Брандс рассказал, при каких условиях клуб готов вступить в
переговоры с «Зенитом» по трансферу полузащитника Дэйви Проппера.
- «Зенит» сделал предложение. Мы ответили, что не собираемся
продавать Дэйви зимой. Но можем вернуться к переговорам летом. При этом мы
сказали, что если «Зенит» очень хочет купить игрока сейчас, сумма
трансфера должна быть выше. Второго предложения не последовало. И сам Проппер
предпочел бы рассматривать варианты с переходом летом, а не посередине сезона,
- сказал Брандс в интервью клубному каналу ПСВ.
Напомним, ранее в СМИ сообщалось об интересе «Зенита» к
25-летнему полузащитнику. В сезоне-2016/17 Проппер провел 25 матчей в
чемпионате Нидерландов и забил в них пять мячей.
В зимнее трансферное окно в «Зенит» перешли полузащитники
Эрнани, и Йоан Молло, защитники Ибрагим Цаллагов, Сергей Зуйков и Бранислав
Иванович, а также вратарь Андрей Лунев.
В заявку на Лигу Европы петербургский клуб мог включить трех новичков. В нее вошли Иванович, Цаллагов и Эрнани. В первом матче 1/16 финала «Зенит» проиграл в гостях «Андерлехту» со счетом 0:2. Ответная встреча состоится 23 февраля в Петербурге и начнется в 21:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.
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