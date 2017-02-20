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Власов станет капитаном сборной России на Кубке мира в Иране

Источник:  Р-СпортКомментарии

Капитаном сборной России по борьбе на Кубке мира в Иране станет двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов.  Об этом сообщил главный тренер национальной команды Гоги Коугуашвили.

«Тренерский штаб сборной России определил состав, который выступит на Кубке мира в Иране. Это очень важный для нас турнир, и в нем примут участие практически все наши сильнейшие борцы. Сборную возглавит двукратный олимпийский чемпион Роман Власов, который будет капитаном команды. Причем Роман подчеркнул, что для него большая честь стать капитаном сборной России на таком ответственном турнире», - цитирует Когуашвили.

Кубок мира пройдет в Иране 16-17 марта. Власов - чемпион Олимпиад в Лондоне и Рио-де-Жанейро в весовых категориях до 74 и 75 кг.

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