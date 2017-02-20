«Химки» разгромили УНИКС, Швед набрал 31 очко
Алексей ШведИсточник: «Советский спорт»
Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между
УНИКСом и «Химками» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 98:73 в
пользу «Химок».
В составе победителей самым результативным стал Алексей Швед. Он набрал 31 очко. У УНИКСа 19 очков в активе Кита Лэнгфорда.
«Химки» занимают четвертое место в турнирной таблице, УНИКС идет пятым.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Матч
Место и дата
20 февраля 19:00, Баскет-Холл, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически