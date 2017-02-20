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«Химки» разгромили УНИКС, Швед набрал 31 очко

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Алексей Швед
Алексей ШведИсточник: «Советский спорт»

Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между УНИКСом и «Химками» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 98:73 в пользу «Химок».

В составе победителей самым результативным стал Алексей Швед. Он набрал 31 очко. У УНИКСа 19 очков в активе Кита Лэнгфорда.

«Химки» занимают четвертое место в турнирной таблице, УНИКС идет пятым.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Матч

УНИКС - Химки - 73:98

Место и дата

20 февраля 19:00, Баскет-Холл, Онлайн-трансляция

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