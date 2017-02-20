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Официально: «Арсенал» расторг контракт с с Фримпонгом

Источник:  ТАССКомментарии

Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов сообщил, что российский клуб расторг контракт с полузащитником Эммануэлем Фримпонгом по обоюдному согласию сторон.

«Приняли решение расторгнуть контракт с Фримпонгом по обоюдному согласию. Наш главный тренер Кирьяков не видит его в команде. Вопрос с неустойкой благоприятно улажен», - сказал Балашов.

Напомним, игрок перешел в «Арсенал» в августе прошлого года на правах свободного агента. С тех пор он принял участие лишь в 4 матчах команды, не отметившись голевыми действиями на поле. 

Ранее футболист выступал за «Уфу», английские «Барнсли», «Фулхэм», «Чарльтон», «Вулверхэмптон» и «Арсенал».

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