Официально: «Арсенал» расторг контракт с с Фримпонгом

Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов сообщил, что российский клуб расторг контракт с полузащитником Эммануэлем Фримпонгом по обоюдному согласию сторон.

«Приняли решение расторгнуть контракт с Фримпонгом по обоюдному согласию. Наш главный тренер Кирьяков не видит его в команде. Вопрос с неустойкой благоприятно улажен», - сказал Балашов.

Напомним, игрок перешел в «Арсенал» в августе прошлого года на правах свободного агента. С тех пор он принял участие лишь в 4 матчах команды, не отметившись голевыми действиями на поле.

Ранее футболист выступал за «Уфу», английские «Барнсли», «Фулхэм», «Чарльтон», «Вулверхэмптон» и «Арсенал».

Таблица трансферов РФПЛ