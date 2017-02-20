Rizin заключил контракт с экс-бойцом UFC из топ-3 наилегчайшего веса (фото)
Президент Rizin FF Нобуюки Сакакибара сообщил, что японский боец смешанного стиля Киоджи Хоригучи подписал контракт с японской организацией.
Отметим, что ранее спортсмен выступал под эгидой UFC, а совсем недавно он стал свободным агентом.
堀口恭司選手と契約締結完了しました！格闘技界のメジャーリーガーが日本へ戻って来ます。そして、RIZIN に参戦します。初戦は4月の横浜アリーナです。22日に堀口— NOBUYUKI SAKAKIBARA (@nobu_sakakibara) 20 февраля 2017 г.
選手が帰国します。そのタイミングで対戦相手を発表します！#rizinff #rizin2017 pic.twitter.com/fPbZ7rzOZB
Хоригучи занимает 3 строчку рейтинга лучших бойцов наилегчайшего веса в MMA по версии авторитетного портала Fightmatrix.
С 2013 по 2016 год он провел 8 боев в UFC, в 7 из них одержав победы. Единственное поражение Киоджи получил в бою с чемпионом своего дивизиона – Демитриусом Джонсоном.
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