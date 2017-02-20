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Диего Симеоне: Завтра посмотрим, готов ли Облак сыграть против «Байера»

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от матча с «Байером». Напомним, что командам предстоит сыграть в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Завтра посмотрим, готов ли Ян Облак выйти в стартовом составе. Сегодня еще понаблюдаем за ним на тренировке и потом примем решение.

«Байер» - очень сильная команда, особенно на флангах, где действуют Карим Беллараби и Кай Хавертц. В атаке у них есть Чичарито, набравший хорошую форму. Посмотрим, в каком сочетании они выйдут завтра, но в любом случае они постараются максимально осложнить нам жизнь.

За последние годы мы провели много матчей в Лиге чемпионов, но завтра все это не будет играть роли. Нам будет противостоять команда, которая действует с высокой интенсивностью, но и мы показываем высокую интенсивность. Страсть очень важна в футболе, так что мне будет очень интересно увидеть, как все завтра сложится», - цитирует Симеоне официальный сайт УЕФА.

Матч «Байер» - «Атлетико» состоится 21 февраля. Начало в 22:45 по Москве.

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