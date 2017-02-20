«Чертаново», обыграв «Енисей» в серии пенальти, вышло в финал Кубка ФНЛ

Футболисты «Чертаново» обыграли «Енисей» в матче плей-офф Кубка ФНЛ.

В основное время игра завершилась со счетом 0:0. Поскольку в регламенте турнира не предусмотрено дополнительное время, команды выявили победителя в серии послематчевых пенальти, где сильнее оказались игроки «Чертаново» (5:3).

Отметим, что первая полуфинальная встреча турнира проходила в Ларнаке (Кипр) на стадионе «Аммохостос».