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«Чертаново», обыграв «Енисей» в серии пенальти, вышло в финал Кубка ФНЛ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Чертаново» обыграли «Енисей» в матче плей-офф Кубка ФНЛ.

В основное время игра завершилась со счетом 0:0. Поскольку в регламенте турнира не предусмотрено дополнительное время, команды выявили победителя в серии послематчевых пенальти, где сильнее оказались игроки «Чертаново» (5:3).

Отметим, что первая полуфинальная встреча турнира проходила в Ларнаке (Кипр) на стадионе «Аммохостос».

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