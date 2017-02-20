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Соломон Кверквелия: Ведем переговоры с «Локомотивом», все решится до 24 февраля

Источник:  ТАССКомментарии
Соломон Кверквелия
Соломон КверквелияИсточник: «Советский спорт»

Защитник казанского «Рубина» Соломон Кверквелия сообщил, что может сменить клубную прописку этой зимой.

«Ведем разговоры с «Локомотивом» о переходе. Я не против трансфера, но пока не знаю, как все завершится. Не знаю, будет ли это аренда или полноценный контракт. Все решится до 24 февраля», – цитирует игрока ТАСС.

Отметим, что ранее стало известно о скором переходе полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука в «Рубин». 

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