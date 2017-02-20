Габи: Против немецких команд всегда тяжело играть
Полузащитник мадридского «Атлетико» Габи поделился ожиданиями
от матча против «Байера» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Всегда тяжело играть против немецких команд. Соперники будут на подъеме благодаря поддержке своих болельщиков. «Байер» - очень атлетичная команда, так что завтра нас ждет сложный матч», - приводит слова Габи официальный сайт УЕФА.
Матч «Байер» - «Атлетико» состоится 21 февраля. Начало в
22:45 по Москве.
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