Габи: Против немецких команд всегда тяжело играть

Леонарду Жардим: У «Монако» и «Сити» отличный тренерский штаб, но не забывайте о том, кто что может на трансферном рынке

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим в преддверии первого матча с «Манчестер Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов отметил сильные стороны «горожан».