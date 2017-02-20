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Леонарду Жардим: У «Монако» и «Сити» отличный тренерский штаб, но не забывайте о том, кто что может на трансферном рынке

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии
Леонарду Жардим
Леонарду ЖардимИсточник: Reuters

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим в преддверии первого матча с «Манчестер Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов отметил сильные стороны «горожан».

«Манчестер Сити» прекрасно переходит из обороны в атаку, когда они идут вперед, то в качестве форвардов выступают сразу пятеро футболистов. Обороняется наш соперник тоже прекрасно. Нужно создавать «Сити» проблемы, оказывать давление. Мы хорошо изучили манеру игры оппонента.

Наша команда уже хорошо всем знакома, но я предпочитаю реально смотреть на вещи. Будет поединок двух техничных команд, которые умеют играть в футбол. У обоих клубов отличный тренерский штаб. Но, все-таки, давайте не забывать о том, кто что может себе позволить на трансферном рынке», – цитирует специалиста официальный сайт УЕФА.

Напомним, игра между командами состоится завтра, 21 февраля, на домашней арене английского клуба.

Матч

Манчестер Сити - Монако

Место и дата

21 февраля 22:45, Этихад, Текстовая трансляция

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