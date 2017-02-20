Фабиньо: Попробуем остановить «Манчестер Сити». Мы сейчас на ходу

Защитник «Монако» Фабиньо поделился ожиданиями от матча против «Манчестер Сити». Напомним, что командам предстоит сыграть в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы все знаем, как силен «Сити». Это очень хорошая команда, остановить которую всегда непросто. Но мы будем пробовать, тем более, что «Монако» сейчас тоже на ходу.

Мы продолжаем борьбу сразу на четырех фронтах, и это прекрасно. Все здорово делают свое дело. Тренер активно использует принципы ротации состава, но это никак не сказывается на наших результатах.

Килиану Мбаппе всего 18, но он продолжает нас удивлять. Поверьте, это невероятный талант. То, что он творит на тренировках, не оставляет сомнений - у него огромное будущее»,- цитирует Фабиньо официальный сайт УЕФА.

Матч «Манчестер Сити» - «Монако» состоится 21 февраля. Начало в 22:45 по Москве.