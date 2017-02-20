Судья Александр Егоров: Чемпион мира по бодибилдингу составил программу - и я сбросил 15 килограммов (фото)

Российский арбитр Александр Егоров во время зимней паузы в чемпионате России похудел на 15 килограммов. После завершения судейского сбора в Турции он дал интервью корреспонденту «Советского спорта».

- В Саранске со мной занимался тренер по бодибилдингу Сергей Таратынов. Он расписал мне программу – как культуристы готовятся к соревнованиям, убирают лишний вес. Сушатся, в общем. Плюс специфические тренировки были. Мне же не нужны бицепсы, как у культуриста. Нужно работать над ногами, верхним и нижним прессом. Бугров мышц не будет, - сказал Александр Егоров корреспонденту «Советского спорта».

- Какой у вас был вес до тренировок по специальной программе и какой сейчас?

- Я весил 97 килограммов. Сейчас - 85. К рестарту сезона будет 82-83 килограмма.

Александр Егоров является одним из ведущих рефери РФПЛ. Матчи элитного дивизиона судит с сезона 2011/12. В прошлом году судил финальный матч Кубка России между «Зенитом» и ЦСКА.