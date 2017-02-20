Душко Иванович: С помощью прессинга мы смогли остановить Колома и Лэнгфорда

Главный тренер «Химок» Душко Иванович поделился впечатлениями после матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против УНИКСа. Напомним, что его команда победила со счетом 98:73.

- Мы одержали очень важную для нас победу, обыграв очень сильную команду. Наша команда здорово сыграла в защите, особенно в третьей четверти, плюс неплохо сработали на пик-н-роллах. УНИКС хорош, когда соперник принимает его игровой ритм, когда надо, играет быстро. Но, повторюсь, мы хорошо действовали в защите, а при помощи прессинга смогли остановить Кино Колома и Кита Лэнгфорда.

- В какой-то момент Маркель Браун сфолил на Лэнгфорде и стал с ним о чем-то беседовать, вы тут же усадили Брауна на скамейку запасных, что вы сказали своему игроку?

- Я считаю, что игрок во время матча должен быть полностью сконцентрирован на игре, а потом может и выпить вместе с соперником, поговорить, - приводит слова Ивановича официальный сайт УНИКСа.

В составе победителей самым результативным стал Алексей Швед. Он набрал 31 очко. У УНИКСа 19 очков в активе Кита Лэнгфорда.

«Химки» занимают четвертое место в турнирной таблице, УНИКС идет пятым.

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