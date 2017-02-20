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Моуринью рассматривает на замену Кэррику Окслейд-Чемберлена

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Как сообщает Daily Mirror, полузащитник лондонского «Арсенала» Алекс Окслейд-Чемберлен может перебраться в «Манчестер Юнайтед».

Отмечается, что наставник «красных дьяволов» Жозе Моуринью намерен усилить центральную линию своей команды из-за перехода Моргана Шнайдерлина в «Эвертон» и возможного ухода Майкла Кэррика по окончании сезона.

Ранее сообщалось, что к игроку сборной Англии проявляет интерес «Ливерпуль».

В нынешнем сезоне 23-летний полузащитник провел на клубном уровне 31 матч, забил 6 голов и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает полузащитника в 20 млн евро, а его контракт с «Арсеналом» рассчитан до 2018 года.

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