Футболист Деле Алли примет участие в благотворительном шоу на Twitch

Футболист «Тоттенхэма» и сборной Англии Деле Алли примет участие в благотворительном шоу-турнире, организованном британской компания Comic Relief.



В турнире примут участие известные профессиональные спортсмены, комментаторы, звезды шоу-бизнеса и стримеры. Участники сыграют между собой в FIFA 17, Rocket League, Mario Kart 8 и Super Smash Bros.



Матчи пройдут с 20 по 23 февраля будут и будут показаны на канале Comic Relief на Twich.tv. Все собранные деньги пойдут на благотворительность.



Comic Relief (Разрядка смехом) — английская благотворительная организация, основанная в 1985 году комедийным сценаристом Ричардом Кёртисом для оказания помощи людям, страдающим от голода в Эфиопии. В настоящее время организация оказывает материальную поддержку африканским странам, а также помогает бедствующим людям в Великобритании.



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