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Три гола в знак протеста пропустил вратарь во вьетнамском чемпионате

Сергей Данилевич
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Вратарь вьетнамского клуба «Донгтам Лонган» специально пропустил три мяча в знак протеста против сомнительного решения арбитра.

На видео хорошо видно, как во время встречи чемпионата Вьетнама между клубами «Донгтам Лонган» и «Хошимин», которая прошла в воскресенье, голкипер ловит мяч после штрафного удара, но арбитр по неясной причине назначает пенальти. При этом шла 90-я минута, и счет был равным – 2:2.

Голкипер отказался отражать удар, встав спиной к бьющему сопернику, а затем уже вся команда, включая вратаря, умышленно пропустила еще два мяча.

Игра завершилась победой «Хошимина» со счетом 5:2.


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