Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Баскетбол  УНИКС73 : 98Химки
Футбол  Саттон Юнайтед0 : 1Арсенал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Защитник «Сетубала» отказался переходить в московский «Локомотив»

Источник:  RecordКомментарии

По информации Record, московский «Локомотив» планирует усилить защитную линию в зимнее трансферное окно.

Отмечается, что столичный клуб сделал предложение португальскому игроку Фредерико Венансио.

Источник информирует, что российский клуб предлагал 1,3 миллиона евро «Витории Сетубал», а самому Венансио гарантировалось повышение оклада по сравнению с действующим в десять раз. В конечном итоге португалец отказался от перехода, так как не считает Россию лучшим вариантом продолжения карьеры. 

Ранее стало известно, что «Локомотив» также ведет переговоры с защитником «Рубина» Соломоном Кверквелия.

Таблица трансфернов РФПЛ

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Моуринью рассматривает на замену Кэррику Окслейд-ЧемберленаКак сообщает Daily Mirror, полузащитник лондонского «Арсенала» Алекс Окслейд-Чемберлен может перебраться в «Манчестер Юнайтед».Судья Александр Егоров: Чемпион мира по бодибилдингу составил программу - и я сбросил 15 килограммов (фото)Судья Александр Егоров: Чемпион мира по бодибилдингу составил программу - и я сбросил 15 килограммов (фото)Российский арбитр Александр Егоров во время зимней паузы похудел на 15 килограммов. После завершения судейского сбора в Турции.Соломон Кверквелия: Ведем переговоры с «Локомотивом», все решится до 24 февраляСоломон Кверквелия: Ведем переговоры с «Локомотивом», все решится до 24 февраляЗащитник казанского «Рубина» Соломон Кверквелия сообщил, что может сменить клубную прописку этой зимой.Гендиректор тульского «Арсенала» исключил уход Максимова в «Анжи»Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов сообщил, что полузащитник команды Илья Максимов не перейдет в другую команду этой зимой.Как прокормить бетонных слонов. Повторят ли арены ЧМ судьбу объектов Сочи?Как прокормить бетонных слонов. Повторят ли арены ЧМ судьбу объектов Сочи?Обозреватель «Советского спорта» предостерегает от повторения в России ситуации с бразильскими стадионами.Технический директор ПСВ: Летом клуб может вернуться к переговорам с «Зенитом» по ПропперуТехнический директор ПСВ: Летом клуб может вернуться к переговорам с «Зенитом» по ПропперуТехнический директор ПСВ Марсел Брандс рассказал, при каких условиях клуб готов вступить в переговоры с «Зенитом» по трансферу полузащитника Дэйви Проппера.«Бавария» готова приобрести форварда «Селтика» ДембелеФорвард шотландского «Селтика» Мусса Дембеле, за которого ведут борьбу «Челси», «Ливерпуль» и мадридский «Реал», может отправиться грядущим летом в чемпионат Германии.Александр Бубнов: Хоть Луческу и опытный тренер, порой просто удивляешься его решениямАлександр Бубнов: Хоть Луческу и опытный тренер, порой просто удивляешься его решениямБывший защитник московского «Спартака» Александр Бубнов раскритиковал тренерский штаб «Зенита», отметив, что питерскому клубу следовало внести в заявку команды в Лиге Европы новичка Йоана Молло.«Интер» попробует заполучить Алейша Видаля летом 2017 годаЗащитник «Барселоны» Алейш Видаль, получивший серьезную травму в матче 22-го тура чемпионата Испании с «Алавесом» (6:0), по-прежнему находится в сфере интересов миланского «Интера».«Локомотив» не сумел договориться о трансфере защитника сборной Чили«Локомотив» не сумел договориться о трансфере защитника сборной Чили«Универсидад Католика» отверг предложение московского «Локомотива» по чилийскому защитнику Гильермо Марипану. Об этом сообщил комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян.«Атлетико» готов продать Гамейро в «Тоттенхэм»Форвард мадридского «Атлетико» Кевин Гамейро может переехать в чемпионат Англии.«Анжи» обыграл «Кайрат» в товарищеском матчеТоварищеский матч между «Анжи» и «Кайратом» завершился победой российского клуба. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Анжи».«Тосно» потерпело первое поражение на турецких сборах, Милевского удалили за две желтые карточки«Тосно» в товарищеском матче на сборе в Турции проиграло «Крыльям Советов» со счетом 4:2.Новым гендиректором «Ростова» стал Павел ЛощиловСовет директоров «Ростова» назначил на должность генерального директора клуба Павла Лощилова.Александр Зуев: Аленичев дал мне уверенность в себеПолузащитник «Спартак» Александр Зуев, который ближайшие полгода проведет в аренде в «Крыльях Советов», - о коллективе красно-белых.Агент Переса: Лукас недоволен своим положением, но контактов с «Миланом» не былоФутбольный агент Родриго Фернандес Лловелле, представляющий интересы форварда «Арсенала» Лукаса Переса, заверил, что его клиент не планирует покидать лондонский клуб.Агент Гусева: Америка рассматривается как приоритетный вариант для ОлегаБывший полузащитник/защитник киевского «Динамо» Олег Гусев может продолжить карьеру в одном из американских клубов. Об этом заявил агент игрока Вадим Шаблий.Агент Отаменди: Моим клиентом интересуются «Реал» и «Барселона»Агент Отаменди: Моим клиентом интересуются «Реал» и «Барселона»Футбольный агент Мартин Сендоа, представляющий интересы защитника «Манчестер Сити» Николаса ОтмендиНазначен новый генеральный директор «Ростова»В руководстве донского клуба произошли изменения.«Томь» и «Торпедо» (Кутаиси) сыграли вничью в товарищеском матчеТоварищеский матч между «Томью» и «Торпедо» (Кутаиси) завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.
Главные новости
Футбол
Три гола в знак протеста пропустил вратарь во вьетнамском чемпионате
Футбол
Судья Александр Егоров: Чемпион мира по бодибилдингу составил программу - и я сбросил 15 килограммов (фото)
Футбол
Леонарду Жардим: У «Монако» и «Сити» отличный тренерский штаб, но не забывайте о том, кто что может на трансферном рынке
Футбол
Соломон Кверквелия: Ведем переговоры с «Локомотивом», все решится до 24 февраля
Баскетбол
«Химки» разгромили УНИКС, Швед набрал 31 очко
Футбол
Технический директор ПСВ: Летом клуб может вернуться к переговорам с «Зенитом» по Пропперу
Футбол
В Швейцарии будут расследовать выплату Беккенбауэру 1,7 миллиона евро от ФИФА
все новости
Локомотив
Локомотивкалендарьстатистика
Витория
Виториякалендарьстатистика
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы