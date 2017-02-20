Защитник «Сетубала» отказался переходить в московский «Локомотив»

По информации Record, московский «Локомотив» планирует усилить защитную линию в зимнее трансферное окно.

Отмечается, что столичный клуб сделал предложение португальскому игроку Фредерико Венансио.

Источник информирует, что российский клуб предлагал 1,3 миллиона евро «Витории Сетубал», а самому Венансио гарантировалось повышение оклада по сравнению с действующим в десять раз. В конечном итоге португалец отказался от перехода, так как не считает Россию лучшим вариантом продолжения карьеры.

Ранее стало известно, что «Локомотив» также ведет переговоры с защитником «Рубина» Соломоном Кверквелия.

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