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Генеральный директор «Боруссии» Д: Рассматриваем возможность продления контракта с Тухелем

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке заявил, что клуб планирует сохранить немецкого специалиста Томаса Тухеля, который встал у руля команды летом 2015 года.

Ранее сообщалось, что 43-летний наставник входит в список возможных кандидатов на пост главного тренера лондонского «Арсенала». 

«Конечно, мы рассматриваем вариант с продлением контракта. Но давайте будем честными: сейчас команда далека от идеальной формы, и пока нет предпосылок к завоеванию хоть одного трофея», – сказал Ватцке, слова которого приводит Goal.

На данный момент «Боруссия» занимает третье место в таблице Бундеслиги, набрав 37 очков. От лидирующей «Баварии» команда отстает на 13 баллов.

Также «шмели» участвуют в плей-офф Лиги чемпионов, и уже успели проиграть «Бенфики» (0:1) в первом матче, который состоялся в Португалии.

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