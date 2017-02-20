Хосеп Гвардиола: Бьельса – лучший тренер на планете, он помог многим игрокам

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высоко оценил аргентинского специалиста Марсело Бьельсу, который встанет у руля французского «Лилля» грядущим летом.

«Восхищаюсь Бьельсой, поскольку он помогает игрокам становится лучше. За все время я не встречал ни одного футболиста, который бы не стал хвалить его. Все они благодарны этому тренеру, он очень помог многим.

Лично мне Марсело помогал советами. Всякий раз, когда мы разговариваем, я чувствую его поддержку.

На мой взгляд, Бьельса – лучший тренер в мире вне зависимости от того, сколько он выиграл трофеев. О тренере часто судят по этому показателю, но Марсело оказал серьезное влияние на футбол, а это очень важно. Именно поэтому Марсело, на мой взгляд, – лучший специалист планеты», – сказал Гвардиола.