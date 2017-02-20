Хачанов уступил Симону в первом круге турнира в Марселе

Французский теннисист Жиль Симон обыграл представителя РФ Карена Хачанова в первом круге домашнего турнира в Марселе.

Встреча между спортсменами длилась 1 час 55 минут и завершилась со счетом 4:6, 7:5, 6:3.

За это время Симон выполнил 7 эйсов, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 5. На счету россиянина – 8 эйсов, 2 двойные и 2 использованных брейк-пойнта из 5.

Таким образом, Жиль сыграет во втором круге с Денисом Шаповаловым из Канады, или со своим соотечественником Жюльеном Беннето.