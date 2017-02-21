Букмекеры считают «Манчестер Сити» и «Атлетико» фаворитами вторничных матчей Лиги чемпионов
Букмекерские конторы выставили котировки на первые встречи 1/8 финала Лиги чемпионов, которые пройдут сегодня.
В противостоянии «Манчестер Сити» и «Монако» аналитики явное предпочтение отдают английскому клубу.
Победа манкунианцев оценивается коэффициентом 1,60, тогда как виктория монегасков идет за щедрые 5,50.
За ничью букмекеры предлагают 4,31.
Игра в Манчестере начнется в 22:45 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
Матч
Место и дата
21 февраля 22:45, Этихад, Текстовая трансляция
А вот игра между «Байером» и мадридским «Атлетико», по мнению букмекеров, обещает быть более упорной.
Победа немецкого клуба оценивается коэффициентом 3,23, испанского - 2,43, ничья идет за 3,14.
Игра в Леверкузене также начнется в 22:45 мск. Текстовая трансляция - ЗДЕСЬ.
Матч
Судья:
Уильям Коллам (Шотландия)
Место и дата
21 февраля 22:45, БайАрена, Текстовая трансляция