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Букмекеры считают «Манчестер Сити» и «Атлетико» фаворитами вторничных матчей Лиги чемпионов

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Букмекеры считают «Манчестер Сити» и «Атлетико» фаворитами вторничных матчей Лиги чемпионов
Источник: Reuters

Букмекерские конторы выставили котировки на первые встречи 1/8 финала Лиги чемпионов, которые пройдут сегодня.

В противостоянии «Манчестер Сити» и «Монако» аналитики явное предпочтение отдают английскому клубу.

Победа манкунианцев оценивается коэффициентом 1,60, тогда как виктория монегасков идет за щедрые 5,50.

За ничью букмекеры предлагают 4,31.

Игра в Манчестере начнется в 22:45 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.

Матч

Манчестер Сити - Монако

Место и дата

21 февраля 22:45, Этихад, Текстовая трансляция

 А вот игра между «Байером» и мадридским «Атлетико», по мнению букмекеров, обещает быть более упорной.

Победа немецкого клуба оценивается коэффициентом 3,23, испанского - 2,43, ничья идет за 3,14.

Игра в Леверкузене также начнется в 22:45 мск. Текстовая трансляция - ЗДЕСЬ.

Матч

Байер - Атлетико

Судья:

Уильям Коллам (Шотландия)

Место и дата

21 февраля 22:45, БайАрена, Текстовая трансляция

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