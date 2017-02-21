«Арсенал» обыграл «Саттон Юнайтед» и вышел в четвертьфинал Кубка Англии
Источник: Reuters
Лондонский «Арсенал» на выезде взял верх над клубом пятого английского дивизиона «Саттон Юнайтед» (2:0) в 1/8 финала Кубка Англии.
У победителей отличились Лукас Перес (26-я минута) и Тео Уолкотт (55-я).
В четвертьфинале турнира «канониры» встретятся с другой командой пятого дивизиона - «Линкольн Сити».
Матч пройдет в период с 10 по 13 марта в Лондоне. Точная дата будет определена позднее.
Матч
Саттон Юнайтед - Арсенал - 0:2 (0:1)
Голы
Перес 26 (0:1). Уолкотт 55 (0:2).
Место и дата
20 февраля 22:55, Гандер Грин Лейн, Онлайн-трансляция
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