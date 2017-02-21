«Арсенал» обыграл «Саттон Юнайтед» и вышел в четвертьфинал Кубка Англии

Арсен Венгер: Мы бы сыграли с «Саттоном» на натуральном газоне, но нужно справляться с обстоятельствами

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал, чего ждет от матча 1/8 финала Кубка Англии с представителем пятого дивизиона «Саттон Юнайтед».