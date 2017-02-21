«Малага» одержала волевую победу над «Лас-Пальмасом»
«Малага» дома взяла верх над «Лас-Пальмасом» (2:1) в 23-м туре чемпионата Испании.
У хозяев поля отличились Пабло Форнальс (27-я минута) и Шарлес (35-я), у гостей - Маурисио Лемос (19-я).
Отметим, что на 70-й минуте победители встречи остались вдесятером - за вторую желтую карточку был удален Хосе Родригес.
«Малага» с 26 очками занимает на данный момент 13-е место и в следующем туре 25 февраля сыграет на выезде с «Эйбаром». Команда с Канарских островов с 28 баллами идет 12-й и 24 февраля примет «Реал Сосьедад».
Матч
Малага - Лас-Пальмас - 2:1 (2:1)
Голы
Лемос 19 (0:1). Форналс 27 (1:1). Шарлес 36 (2:1).
Состав
Малага: Камени, Эрнандес, Росалес, Демичелис, Камачо, Родригес Х., Форналс (Торрес, 82), Кеко (Льоренте, 73), Кастро, Карлос, Шарлес (Сантос, 78)
Лас-Пальмас: Варас, Лемос, Симон, Меса (Кастельяно Х., 82), Бигас, Халилович (Гарсия М., 63), Боатенг, Гомес, Кастельяно Д. (Тана, 76), Виера, Хесе
Предупреждения:
Шарлес, 21; Родригес Х., 23; Камачо, 56; Кеко, 69 - Боатенг, 60; Хесе, 64; Кастельяно Д., 84
Удаления:
Родригес Х., 70 - нет
Судья:
Хосе Мария Санчес (Испания)
Место и дата
20 февраля 22:45, Ла Розаледа, Онлайн-трансляция