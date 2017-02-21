«Малага» одержала волевую победу над «Лас-Пальмасом»

Дани Алвес: Да, у меня были разногласия с Роналду, но случилось это из-за прессы

Экс-защитник «Барселоны» Дани Алвес, который ныне защищает цвета «Ювентуса», рассказал о своем отношении к нападающему мадридского «Реала» Криштиану Роналду.