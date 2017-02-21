Арсен Венгер: Мы бы не справились с «Саттоном», если бы не подготовились ментально
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал гостевую победу над клубом пятого английского дивизиона «Саттон Юнайтед» (2:0) в 1/8 финала Кубка Англии.
«Мы сделали свою работу, хотя на таком поле это было непросто. На нем соперник извлекал выгоду из наших ошибок, играл хорошо. Когда я 20 лет назад приезжал на встречу с командой пятого английского дивизиона, ее игроки были готовы не так, как сегодня. Сейчас они хорошо организованы и играют с огромным желанием. Если бы мы ментально не подготовились, то не справились бы сегодня. Эта победа важна, она придаст уверенность нашим игрокам», - цитирует французского специалиста BBC Sport.
Матч
Саттон Юнайтед - Арсенал - 0:2 (0:1)
Голы
Перес 26 (0:1). Уолкотт 55 (0:2).
Место и дата
20 февраля 22:55, Гандер Грин Лейн, Онлайн-трансляция