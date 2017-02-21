Уолкотт забил свой 100-й мяч за «Арсенал»
Источник: Reuters
Мяч, забитый нападающим «Арсенала» Тео Уолкоттом в выездном матче 1/8 финала Кубка Англии с командой «Саттон Юнайтед» (2:0), стал юбилейным.
Это сотый гол 27-летнего форварда в карьере за «Арсенал» во всех турнирах. Уолклтт, таким образом, стал 18-м игроком в истории «канониров», которому покорилась эта отметка.
Больше всех мячей в футболке лондонского клуба забил француз Тьерри Анри - 228.
👏👏👏 Massive congratulations to @theowalcott - the 18th player in our history to reach 💯 Arsenal goals ⚽#Theo100 pic.twitter.com/fTdwbSmHPP— Arsenal FC (@Arsenal) 20 февраля 2017 г.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически