Уолкотт забил свой 100-й мяч за «Арсенал»

Мяч, забитый нападающим «Арсенала» Тео Уолкоттом в выездном матче 1/8 финала Кубка Англии с командой «Саттон Юнайтед» (2:0), стал юбилейным.

Это сотый гол 27-летнего форварда в карьере за «Арсенал» во всех турнирах. Уолклтт, таким образом, стал 18-м игроком в истории «канониров», которому покорилась эта отметка.

Больше всех мячей в футболке лондонского клуба забил француз Тьерри Анри - 228.

👏👏👏 Massive congratulations to @theowalcott - the 18th player in our history to reach 💯 Arsenal goals ⚽#Theo100 pic.twitter.com/fTdwbSmHPP