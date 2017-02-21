Александр Привалов: Шипулин должен на равных бороться с Фуркадом, а не проигрывать ему 30 секунд

Двукратный олимпийский призер, заслуженный тренер СССР Александр Привалов подвел итог выступления сборной России по биатлону на чемпионате мира в Австрии.

- Две медали - удовлетворительный результат, - цитируют Привалова «Известия». - Особенно порадовала победа в мужской эстафете. Наши болельщики заждались крупного успеха, и он наконец-то пришел. Здорово проявили себя Бабиков и Шипулин. Жаль, у Бабикова не пошло в индивидуальных гонках, но я верю, что у него еще будут шансы проявить себя. По женской сборной у меня только вопросы.

Касаясь выступления капитана команды Антона Шипулина в индивидуальных гонках (он дважды оставался с «деревянной» медалью, финишировав четвертым в масс-старте и гонке преследования), Привалов сказал:

- С Шипулиным нужно серьезно работать, корректировать его олимпийскую подготовку.Он должен на равных бороться с Фуркадом, а не весь сезон проигрывать ему порядка 30 секунд. Когда они выступали в юниорах, Антон всегда обыгрывал Мартена. Если к Олимпиаде тренеры сделают правильные выводы, то Шипулин сможет превзойти Фуркада и стать чемпионом в индивидуальной гонке. Француз не железный, он тоже допускает ошибки. И нынешний чемпионат это только подтвердил.





