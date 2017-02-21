Лучший бомбардир «Ниццы» Плеа пропустит остаток сезона

Нападающий «Ниццы» Алассейн Плеа из-за травмы выбыл до конца сезона, сообщается на официальном сайте клуба.

В матче 25-го тура чемпионата Франции с «Ренном» (2:2) форвард получил повреждение колена, и накануне ему была сделана операция.

23-летний Плеа является лучшим бомбардиром «Ниццы» в этом сезоне: в 25 матчах Лиги 1 он забил 11 мячей и отдал две результативные передачи.

После 26 туров его команда занимает третье место, уступая «ПСЖ» вторую строчку по дополнительным показателям.