Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Локомотив- : -Динамо Минск
Хоккей  СКА- : -Витязь
Футбол  Байер- : -Атлетико
Хоккей  Динамо Москва- : -Торпедо
Хоккей  ЦСКА- : -Йокерит
Футбол  Манчестер Сити- : -Монако
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Лучший бомбардир «Ниццы» Плеа пропустит остаток сезона

Комментарии

Нападающий «Ниццы» Алассейн Плеа из-за травмы выбыл до конца сезона, сообщается на официальном сайте клуба.

В матче 25-го тура чемпионата Франции с «Ренном» (2:2) форвард получил повреждение колена, и накануне ему была сделана операция.

23-летний Плеа является лучшим бомбардиром «Ниццы» в этом сезоне: в 25 матчах Лиги 1 он забил 11 мячей и отдал две результативные передачи.

После 26 туров его команда занимает третье место, уступая «ПСЖ» вторую строчку по дополнительным показателям.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Хосеп Гвардиола: Бьельса – лучший тренер на планете, он помог многим игрокамГлавный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высоко оценил наставника «Лилля» Марсело Бьельсу, который встанет у руля французского клуба грядущим летом.Васильев подтвердил интерес «Челси» к Бернарду СилвеПолузащитник «Монако» Бернарду Силва может продолжить карьеру в «Челси», сообщает 101 Great Goals.Дубль Месси, две передачи Панарина и шайбы Овечкина, Анисимова и Наместникова в НХЛ. Главные новости утраДубль Месси, две передачи Панарина и шайбы Овечкина, Анисимова и Наместникова в НХЛ. Главные новости утра«Советский спорт предлагает вам начать день с главных новостей утра понедельника.«ПСЖ» на своем поле не смог обыграть «Тулузу»«ПСЖ» на своем поле не смог обыграть «Тулузу»В матче 26-го тура чемпионата Франции «Пари Сен-Жермен» на своем поле сыграл вничью с «Тулузой».Лига 1. 26-й тур. «Лион» обыграл «Дижон», «ПСЖ» сыграл вничью с «Тулузой» и другие матчиВсе матчи чемпионата Франции по футболу на сайте «Советского спорта».«Монпелье» обыграл «Сент-Этьен»Матч 26-го тура чемпионата Франции между «Монпелье» и «Сент-Этьеном» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Монпелье».«Лион» одержал волевую победу в матче с «Дижоном»Матч 26-го тура чемпионата Франции между «Лионом» и «Дижоном» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:2 в пользу «Лиона».«Бордо» одержал крупную победу в матче с «Генгамом»Матч 26-го тура чемпионата Франции между «Бордо» и «Генгамом» завершился крупной победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Бордо».Бьелса возглавит «Лилль» со следующего сезонаНовым главным тренером «Лилля» станет аргентинец Марсело Бьелса. 61-летний специалист подписал с «догами» контракт на два года, который вступит в силу с 1 июля 2017 года.Арбитр Тони Шапрон: Я удалил Балотелли за то, что он оскорбил меня по-английскиСудья Тони Шапрон прокомментировал свое решение удалить с поля нападающего «Ниццы» Марио Балотелли по ходу матча 26-го тура чемпионата Франции против «Лорьяна».«Ницца» обыграла «Лорьян», Балотелли получил красную карточку«Ницца» обыграла «Лорьян», Балотелли получил красную карточкуВ матче 26-го тура чемпионата Франции «Ницца» на выезде обыграла «Лорьян» со счетом 1:0.«Марсель» обыграл «Ренн» в матче 26-го тура Лиги 1В матче 26-го тура чемпионата Франции «Марсель» на своем поле обыграл «Ренн» со счетом 2:0.«ПСЖ» готов продать Верратти за 80 миллионов евро«ПСЖ» отпустит своего полузащитника Марко Верратти в другой клуб только за солидную финансовую компенсацию. Об этом сообщают французские СМИ.Леонарду Жардим: Мы плохо начали матч с «Бастией»Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим поделился впечатлениями после матча против «Бастии». Матч 26-го тура чемпионата Франции завершился со счетом 1:1.«Монако» потерял очки во встрече с «Бастией»Лидер чемпионата Франции по футболу «Монако» сыграл вничью с корсиканской «Бастией» (1:1) в матче 26-го тура.Златан Ибрагимович: Надеюсь, забить несколько голов «Сент-Этьену» и в ответном матчеФорвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович оценил свою игру в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с «Сент-Этьеном» (3:0) на стадионе «Олд Траффорд».Поль Погба: Играть против брата – это что-то волшебноеПолузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба после первого матча 1/16 финала Лиги Европы с «Сент-Этьеном» (3:0) на «Олд Траффорд» рассказал о впечатлениях от игры против своего родного брата Флорентена.Блез Матюиди: Ничего еще не решено, хотя понимаем, что сделали что-то особенноеПолузащитник «Пари Сен-Жермен» Блез Матюиди подвел итоги первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:0) на стадионе «Парк де Пренс».Марко Верратти: Я не хочу менять клубПолузащитник «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти заявил, что не собирается уходить клуба.Марко Верратти: 5:0 – обычный счет для «Барселоны» на «Ноу Камп»Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти после победы над «Барселоной» (4:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов заявил, что вопрос о выходе в четвертьфинал еще не решен.
Главные новости
Футбол
Хосеп Гвардиола: Нас растопчут, если не выиграем у «Монако», а в случае победы будут расхваливать на все лады
Футбол
Уолкотт забил свой 100-й мяч за «Арсенал»
Футбол
Арсен Венгер: Мы бы не справились с «Саттоном», если бы не подготовились ментально
Футбол
«Арсенал» обыграл «Саттон Юнайтед» и вышел в четвертьфинал Кубка Англии
Футбол
Букмекеры считают «Манчестер Сити» и «Атлетико» фаворитами вторничных матчей Лиги чемпионов
Футбол
Три гола в знак протеста пропустил вратарь во вьетнамском чемпионате
Футбол
Судья Александр Егоров: Чемпион мира по бодибилдингу составил программу - и я сбросил 15 килограммов (фото)
Футбол
Леонарду Жардим: У «Монако» и «Сити» отличный тренерский штаб, но не забывайте о том, кто что может на трансферном рынке
все новости
Ницца
Ниццакалендарьстатистика
Чемпионат Франции
Чемпионат Франциитаблицакалендарьстатистикатексты/новости