Хосеп Гвардиола: Нас растопчут, если не выиграем у «Монако», а в случае победы будут расхваливать на все лады

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданими от первого матча с «Монако» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Вся Европа будет смотреть матч и анализировать нашу игру. Нас растопчут, если не выиграем, а в случае победы будут расхваливать на все лады, и мне это по душе.

«Монако» меня по-настоящему впечатлил. Очень сильная физически команда, в которой крайние защитники играют как вингеры, вингеры превращаются в атакующих полузащитников, а форварды бьются изо всех сил и убийственно действуют в чужой штрафной. «Монако» не нужно много моментов, чтобы забивать. Это почти совершенная команда, которая сейчас показывает самый результативный футбол в Европе», - цитирует специалиста официальный сайт УЕФА.

Встреча в Манчестере начнется сегодня в 22:45 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.