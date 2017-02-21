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Видео дня: 125-килограммовый вратарь «Саттон Юнайтед» съел пирог на матче с «Арсеналом»

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Видео дня: 125-килограммовый вратарь «Саттон Юнайтед» съел пирог на матче с «Арсеналом»
Источник: Reuters

Запасной голкипер «Саттон Юнайтед» Уэйн Шоу не вышел на поле в домашнем матче 1/8 финала Кубка Англии с «Арсеналом» (0:2), однако прославился на всю страну.

Во время игры объективы телекамер выхватили Шоу, который, внимательно наблюдая за ходом встречи, за обе щеки уписывал пирог.

Отметим, что голкиперу уже 45 лет, а его вес составляет 125 кг. Клуб, цвета которого он защищает, выступает в пятом английском дивизионе.

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