Видео дня: 125-килограммовый вратарь «Саттон Юнайтед» съел пирог на матче с «Арсеналом»

Запасной голкипер «Саттон Юнайтед» Уэйн Шоу не вышел на поле в домашнем матче 1/8 финала Кубка Англии с «Арсеналом» (0:2), однако прославился на всю страну.

Во время игры объективы телекамер выхватили Шоу, который, внимательно наблюдая за ходом встречи, за обе щеки уписывал пирог.

Отметим, что голкиперу уже 45 лет, а его вес составляет 125 кг. Клуб, цвета которого он защищает, выступает в пятом английском дивизионе.

Wayne Shaw, Sutton United's reserve goalkeeper, eating a pie on the bench might be the greatest thing I've ever seen a footballer do. pic.twitter.com/a3QsNMcR1y