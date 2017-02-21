«Манчестер Сити» интересуется защитником «Монако» Менди
«Манчестер Сити» рассматривает возможность приобретения у «Монако» французского защитника Бенджамина Менди, сообщает ESPN.
В этом сезоне 22-летний игрок обороны провел в чемпионате Франции 17 матчей и отдал три результативные передачи.
Увидеть Менди в деле главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сможет сегодня: его команда встретится с «Монако» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию игры.
Матч
Место и дата
21 февраля 22:45, Этихад, Текстовая трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически