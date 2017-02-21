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«Манчестер Сити» интересуется защитником «Монако» Менди

Источник:  ESPNКомментарии

«Манчестер Сити» рассматривает возможность приобретения у «Монако» французского защитника Бенджамина Менди, сообщает ESPN.

В этом сезоне 22-летний игрок обороны провел в чемпионате Франции 17 матчей и отдал три результативные передачи.

Увидеть Менди в деле главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сможет сегодня: его команда встретится с «Монако» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию игры.

Матч

Манчестер Сити - Монако

Место и дата

21 февраля 22:45, Этихад, Текстовая трансляция

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