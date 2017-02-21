«Манчестер Сити» интересуется защитником «Монако» Менди

Хосеп Гвардиола: Нас растопчут, если не выиграем у «Монако», а в случае победы будут расхваливать на все лады

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданими от первого матча с «Монако» в 1/8 финала Лиги чемпионов.