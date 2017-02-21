Российский защитник «Колорадо» Задоров выбыл до конца сезона
Источник: Reuters
Российский защитник «Колорадо» Никита Задоров из-за травмы больше не сыграет в нынешнем сезоне, сообщается на официальном сайте клуба.
21-летний игрок накануне на тренировке повредил лодыжку, столкнувшись с нападающим Микко Рантаненом.
В этом сезоне Задоров в 56 матчах регулярного чемпионата НХЛ набрал 10 (0+10) очков при коэффициенте полезности «-20».
В сводной таблице лиги его команда занимает 30-е, последнее место.
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