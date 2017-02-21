Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Локомотив- : -Динамо Минск
Хоккей  СКА- : -Витязь
Футбол  Байер- : -Атлетико
Хоккей  Динамо Москва- : -Торпедо
Хоккей  ЦСКА- : -Йокерит
Футбол  Манчестер Сити- : -Монако
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Букмекеры не верят в «Витязь» в матче со СКА

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Букмекерские конторы выставили котировки на первый матч 1/4 финала плей-офф Западной конференции КХЛ между СКА и «Витязем».

Победа питерцев в основное время оценивается коэффициентом 1,27, тогда как виктория подмосковного клуба идет за щедрые 8,14.

За ничью букмекеры предлагают 7,20.

Встреча в Петербурге начнется сегодня в 19:30 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.

Матч

СКА - Витязь

Место и дата

21 февраля 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Динамо» (Москва) - «Торпедо». Начало текстовой трансляции в 19:30 мскМосковское «Динамо» примет сегодня нижегородское «Торпедо» в первом матче 1/4 финала плей-офф Западной конференции КХЛ.СКА - «Витязь». Начало текстовой трансляции в 19:30 мскСКА сыграет сегодня с «Витязем» в стартовом матче 1/8 финала Кубка Гагарина.Два игрока «Сочи» продолжат сезон в петербургском «Динамо»Защитники «Сочи» Сергей Кузнецов и Иван Воробьев будут играть в ВХЛ за фарм-клуб сочинцев «Динамо» СПб, сообщает официальный сайт «Сочи».Максим Афиногенов: Все понимают, что СКА - фаворит в матчах с «Витязем»Нападающий «Витязя» Максим Афиногенов поделился ожиданиями от матчей против СКА в первом раунде плей-офф КХЛ.Максим Сушинский: Только один соперник у СКА в плей-офф – это «Магнитка» (видео)Максим Сушинский: Только один соперник у СКА в плей-офф – это «Магнитка» (видео)Обозреватель «Советского спорта» во время матча на Красной площади встретил знаменитого форварда Максима Сушинского.Валерий Белов: Не верю, что СКА специально выбрал «Витязь» в соперники по первому раунду плей-оффГлавный тренер «Витязя» Валерий Белов поделился ожиданиями от матчей против СКА в первом раунде плей-офф КХЛ.«Пацаны, можем больше!» Почему СКА может дрогнуть перед «Витязем» (видео)«Пацаны, можем больше!» Почему СКА может дрогнуть перед «Витязем» (видео)Дмитрий Пономаренко – о возможных сюрпризах в самом, казалось бы, очевидном противостоянии в первом раунде плей-офф на Западе.Губернатор Новосибирской области: На результате «Сибири» сказались травмы восьми ключевых игроковГубернатор Новосибирской области Владимир Городецкий подвел итоги сезона, в котором «Сибирь» не смогла попасть в плей-офф, заняв девятое место в Восточной конференции.Лукаш Радил: С Ярушкиным «Спартак» стал играть с акцентом на оборону, эта тактика работала до Нового годаФорвард «Спартака» Лукаш Радил подвел итоги сезона, в котором красно-белые во второй год подряд не попали в плей-офф.Сергей Федоров: Мы стали сплоченнее, дисциплинированнеСергей Федоров: Мы стали сплоченнее, дисциплинированнеПосле открытой тренировки накануне серии с «Йокеритом» главный менеджер ЦСКА по селекционной работе Сергей Федоров рассказал о сопернике.Агент: Шумаков и Шалунов останутся в КХЛ, если будут играть за одну командуНападающие «Сибири» Максим Шалунов и Сергей Шумаков готовы остаться в КХЛ, если будут играть за одну команду. Об этом заявил агент игроков Шуми Бабаев.Евгений Хацей: Будущее Разина в «Югре» прояснится на следующей неделеРешение о будущем главного тренера «Югры» Андрея Разина будет принято на следующей неделе. Об этом заявил генеральный менеджер ханты-мансийского клуба Евгений Хацей.Линус Умарк: В серии с «Ак Барсом», наверное, будет семь матчейФорвард «Салавата Юлаева» Линус Умарк рассказал о том, как чувствует себя после травмы, из-за которой не играл с 29 января.ЦСКА замолчал. Армейцы провели тренировку накануне плей-оффЦСКА замолчал. Армейцы провели тренировку накануне плей-оффНакануне старта плей-офф московские армейцы провели открытую тренировку.«Я уже забыл, как выигрывал Стэнли». СКА готовится брать Кубок Гагарина (видео)«Я уже забыл, как выигрывал Стэнли». СКА готовится брать Кубок Гагарина (видео)Радостный Коскинен, забывчивый Дацюк и длинная скамейка СКА – «Советский спорт» рассказывает, как петербургские армейцы готовятся к плей-оффДмитрий Квартальнов: Думаю, Светлаков будет игратьДмитрий Квартальнов: Думаю, Светлаков будет игратьПосле открытой тренировки накануне старта плей-офф главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов рассказал о состоянии Андрея Светлакова.Зинэтула Билялетдинов: Мы не могли изменить того, что с нами будет играть «Салават Юлаев»Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов рассказал об ожиданиях от серии первого раунда плей-офф с «Салаватом Юлаевом».Еременко, Панин и Петтерссон признаны лучшими игроками недели в КХЛКХЛ назвала лучших игроков 24-й недели регулярного чемпионата лиги.Харийс Витолиньш: У Войнова микротравма, Плотников пока не готов на 100 процентовТренер СКА Харийс Витолиньш поделился мнением о старте плей-офф КХЛ.Павел Дацюк: Все игроки СКА уже забыли, что не смогли выиграть регуляркуНападающий СКА Павел Дацюк поделился мнением о старте плей-офф КХЛ.
Главные новости
Хоккей
«Сент-Луис» уступил «Флориде», Тарасенко и Барбашев очков не набрали
Хоккей
Российский защитник «Колорадо» Задоров выбыл до конца сезона
Футбол
Видео дня: 125-килограммовый вратарь «Саттон Юнайтед» съел пирог на матче с «Арсеналом»
Футбол
Хосеп Гвардиола: Нас растопчут, если не выиграем у «Монако», а в случае победы будут расхваливать на все лады
Футбол
Уолкотт забил свой 100-й мяч за «Арсенал»
Футбол
Арсен Венгер: Мы бы не справились с «Саттоном», если бы не подготовились ментально
Футбол
«Арсенал» обыграл «Саттон Юнайтед» и вышел в четвертьфинал Кубка Англии
Футбол
Букмекеры считают «Манчестер Сити» и «Атлетико» фаворитами вторничных матчей Лиги чемпионов
все новости
Витязь
Витязькалендарьстатистика
СКА
СКАкалендарьстатистика
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости