Букмекеры не верят в «Витязь» в матче со СКА

Лукаш Радил: С Ярушкиным «Спартак» стал играть с акцентом на оборону, эта тактика работала до Нового года

Форвард «Спартака» Лукаш Радил подвел итоги сезона, в котором красно-белые во второй год подряд не попали в плей-офф.