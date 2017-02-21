Букмекеры не верят в «Витязь» в матче со СКА
Букмекерские конторы выставили котировки на первый матч 1/4 финала плей-офф Западной конференции КХЛ между СКА и «Витязем».
Победа питерцев в основное время оценивается коэффициентом 1,27, тогда как виктория подмосковного клуба идет за щедрые 8,14.
За ничью букмекеры предлагают 7,20.
Встреча в Петербурге начнется сегодня в 19:30 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
Матч
Место и дата
21 февраля 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически