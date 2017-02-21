Мякяряйнен не выступит на ЧМ по лыжным видам спорта

Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен не выступит на открывающемся 22 февраля в Лахти (Финляндия) чемпионате мира по лыжным видам спорта, сообщает ТАСС со ссылкой на финскую Федерацию лыжного спорта.

Ранее сообщалось, что Мякяряйнен сохраняет небольшие шансы выступить на чемпионате мира по лыжным гонкам, но точно не побежит в женской эстафете.

В федерации отметили, что это решение было принято совместно тренерским штабом и спортсменкой. Причиной стало то, что Мякяряйнен «еще может побороться за победу в спринтерском зачете Кубка мира по биатлону», а также то, что проверить ее на лыжегоночной трассе тренерам так и не удалось - в текущем сезоне она не пробежала ни одной лыжной гонки.