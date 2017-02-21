«Сент-Луис» уступил «Флориде», Тарасенко и Барбашев очков не набрали
Источник: Reuters
«Сент-Луис» дома проиграл «Флориде» (1:2) в регулярном чемпионате НХЛ.
У хозяев льда отличился Кайл Бродзяк, у гостей - Джонатан Маршессо и Винсент Трочек.
Российские нападающие «блюзменов» Владимир Тарасенко и Иван Барбашев результативными действиями не отметились.
«Сент-Луис» занимает шестое место в Западной конференции, «пантеры» идут седьмыми на Востоке.
27 февраля «Сент-Луис» сыграет на выезде с «Чикаго», а «Флорида» 23 февраля примет «Эдмонтон».
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически