«Аризона» обыграла «Анахайм»
«Аризона» дома взяла верх над «Анахаймом» (3:2) в регулярном чемпионате НХЛ.
У хозяев льда отличились Кристиан Дворак, Джейкоб Чикран и Радим Врбата, у гостей - Райан Гецлаф (дважды).
Российский форвард «койотов» Александр Бурмистров результативными действиями не отметился.
«Аризона» занимает 13-е место в Западной конференции, «утята» идут в ней пятыми.
24 февраля «Аризона» сыграет на выезде с «Чикаго», а «Анахайм» днем ранее примет «Бостон».
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