«Аризона» обыграла «Анахайм»

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«Тампа-Бэй» в овертайме обыграла «Колорадо», в активе Наместникова заброшенная шайба В матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй» на выезде обыграла «Колорадо» со счетом 2:1.

«Торонто» обыграл «Каролину», забросив четыре безответных шайбы В матче регулярного чемпионата НХЛ «Каролина» на домашнем льду уступила «Торонто» со счетом 0:4.

Наместников забросил шайбу в ворота «Колорадо» (видео) Российский нападающий «Тампы» Владислав Наместников забросил шайбу в матче с «Колорадо».

28 сэйвов Бобровского не спасли «Коламбус» от поражения «Нэшвиллу» В матче регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус» на домашнем льду проиграл «Нэшвиллу» со счетом 3:4.

Две передачи Панарина и шайба Анисимова помогли «Чикаго» обыграть «Баффало» В матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго» на выезде обыграл «Баффало» со счетом 5:1.

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