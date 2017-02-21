«Арсенал» вышел в 1/4 финала Кубка Англии, Уолкотт забил в футболке «канониров» сотый мяч и Задоров выбыл до конца сезона. Главные новости утра
«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра вторника.
1. «Арсенал» обыграл «Саттон Юнайтед» в 1/8 финала Кубка Англии.
2. Арсен Венгер объяснил, что за счет чего его команда одолела клуб пятого английского дивизиона.
3. Тео Уолкотт забил за «Арсенал» свой сотый мяч.
4. Хосеп Гвардиола рассказал, почему ставки в матче Лиги чемпионов «Манчестер Сити» - «Монако» очень высоки.
5. Букмекерские конторы считают манкунианцев явными фаворитами сегодняшней встречи, в матче же «Байер» - «Атлетико» ожидают более упорной борьбы.
6. Россиянин Карен Хачанов уступил французу Жилю Симону в первом круге турнира в Марселе.
7. Российский защитник «Колорадо» Никита Задоров из-за травмы пропустит остаток сезона.
8. «Сент-Луис» уступил «Флориде», Владимир Тарасенко и Иван Барбашев очков не набрали.
9. Заслуженный тренер СССР Александр Привалов считает, что на ОИ-2018 Антон Шипулин способен опередить Мартена Фуркада.
Видео дня: 125-килограммовый вратарь «Саттон Юнайтед» съел пирог на матче с «Арсеналом».
Блог дня: Американец Джефф Монсон высмеял фильм BBC о российских фанатах.
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