Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Локомотив- : -Динамо Минск
Хоккей  СКА- : -Витязь
Футбол  Байер- : -Атлетико
Хоккей  Динамо Москва- : -Торпедо
Хоккей  ЦСКА- : -Йокерит
Футбол  Манчестер Сити- : -Монако
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Арсенал» вышел в 1/4 финала Кубка Англии, Уолкотт забил в футболке «канониров» сотый мяч и Задоров выбыл до конца сезона. Главные новости утра

Ярослав Карамов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Арсенал» вышел в 1/4 финала Кубка Англии, Уолкотт забил в футболке «канониров» сотый мяч и Задоров выбыл до конца сезона. Главные новости утра
Источник: Reuters

«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра вторника.

1. «Арсенал» обыграл «Саттон Юнайтед» в 1/8 финала Кубка Англии.

2. Арсен Венгер объяснил, что за счет чего его команда одолела клуб пятого английского дивизиона.

3. Тео Уолкотт забил за «Арсенал» свой сотый мяч.

4. Хосеп Гвардиола рассказал, почему ставки в матче Лиги чемпионов «Манчестер Сити» - «Монако» очень высоки.

5. Букмекерские конторы считают манкунианцев явными фаворитами сегодняшней встречи, в матче же «Байер» - «Атлетико» ожидают более упорной борьбы.

6. Россиянин Карен Хачанов уступил французу Жилю Симону в первом круге турнира в Марселе.

7. Российский защитник «Колорадо» Никита Задоров из-за травмы пропустит остаток сезона.

8. «Сент-Луис» уступил «Флориде», Владимир Тарасенко и Иван Барбашев очков не набрали.

9. Заслуженный тренер СССР Александр Привалов считает, что на ОИ-2018 Антон Шипулин способен опередить Мартена Фуркада.

Видео дня: 125-килограммовый вратарь «Саттон Юнайтед» съел пирог на матче с «Арсеналом».

Блог дня: Американец Джефф Монсон высмеял фильм BBC о российских фанатах.

Обязательно к прочтению:

Как прокормить бетонных слонов. Повторят ли арены ЧМ судьбу объектов Сочи?

Триумф из тумбочки. Каким считать выступление сборной России на ЧМ-2017?


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Российский защитник «Колорадо» Задоров выбыл до конца сезонаРоссийский защитник «Колорадо» Задоров выбыл до конца сезонаРоссийский защитник «Колорадо» Никита Задоров из-за травмы больше не сыграет в нынешнем сезоне, сообщается на официальном сайте клуба.Видео дня: 125-килограммовый вратарь «Саттон Юнайтед» съел пирог на матче с «Арсеналом»Видео дня: 125-килограммовый вратарь «Саттон Юнайтед» съел пирог на матче с «Арсеналом»Запасной голкипер «Саттон Юнайтед» Уэйн Шоу не вышел на поле в домашнем матче 1/8 финала Кубка Англии с «Арсеналом» (0:2), однако прославился на всю страну.Уолкотт забил свой 100-й мяч за «Арсенал»Уолкотт забил свой 100-й мяч за «Арсенал»Мяч, забитый нападающим «Арсенала» Тео Уолкоттом в выездном матче 1/8 финала Кубка Англии с командой «Саттон Юнайтед», стал юбилейным.Арсен Венгер: Мы бы не справились с «Саттоном», если бы не подготовились ментальноАрсен Венгер: Мы бы не справились с «Саттоном», если бы не подготовились ментальноГлавный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал гостевую победу над клубом пятого английского дивизиона «Саттон Юнайтед» (2:0) в 1/8 финала Кубка Англии.«Арсенал» обыграл «Саттон Юнайтед» и вышел в четвертьфинал Кубка Англии«Арсенал» обыграл «Саттон Юнайтед» и вышел в четвертьфинал Кубка АнглииЛондонский «Арсенал» на выезде взял верх над клубом пятого английского дивизиона «Саттон Юнайтед» (2:0) в 1/8 финала Кубка Англии.«Арсенал» объявил стартовый состав на матч 1/8 финала Кубка АнглииСтал известен стартовый состав лондонского «Арсенала» на матч 1/8 финала Кубка Англии с «Саттон Юнайтед».Моуринью рассматривает на замену Кэррику Окслейд-ЧемберленаКак сообщает Daily Mirror, полузащитник лондонского «Арсенала» Алекс Окслейд-Чемберлен может перебраться в «Манчестер Юнайтед».«На фоне русских «Миллуолл» - дети в песочнице». Беспорядки на футболе в Англии«На фоне русских «Миллуолл» - дети в песочнице». Беспорядки на футболе в АнглииПока ВВС показывает фильмы о бесчинствах российских фанатов, в самой Англии болельщики заставляют полицию вспомнить лихие 90-е.Один из ветеранов «Саттона» перед игрой с «Арсеналом» зайдет в «Макдональдс»Ветеран «Саттон Юнайтед» американец Ники Бэйли перед игрой 1/8 финала Кубка Англии против «Арсенала» поест в «Макдональдс».Агент Переса: Лукас недоволен своим положением, но контактов с «Миланом» не былоФутбольный агент Родриго Фернандес Лловелле, представляющий интересы форварда «Арсенала» Лукаса Переса, заверил, что его клиент не планирует покидать лондонский клуб.Ян Вертонген: «Тоттенхэм» хочет выиграть Кубок Англии и Лигу ЕвропыЗащитник «Тоттенхэма» Ян Вертонген заявил, что его команда надеется стать победителем Кубка Англии и Лиги Европы.Андер Эррера: Моуринью лучше всех знает, насколько для «МЮ» важен ИбрагимовичАндер Эррера: Моуринью лучше всех знает, насколько для «МЮ» важен ИбрагимовичПолузащитник «Манчестер Юнайтед» после победы над «Блэкберном» в 1/8 финала Кубка Англии (2:1) дал интервью клубной пресс-службе.Антонио Конте: Не делаю одолжения игрокам, каждый получает то, что заслуживаетГлавный тренер «Челси» Антонио Конте объяснил, почему в составе лондонского клуба произошли кардинальные изменения на матч 1/8 финала Кубка Англии.Арсен Венгер: Мы бы сыграли с «Саттоном» на натуральном газоне, но нужно справляться с обстоятельствамиГлавный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал, чего ждет от матча 1/8 финала Кубка Англии с представителем пятого дивизиона «Саттон Юнайтед».Дубль Месси, две передачи Панарина и шайбы Овечкина, Анисимова и Наместникова в НХЛ. Главные новости утраДубль Месси, две передачи Панарина и шайбы Овечкина, Анисимова и Наместникова в НХЛ. Главные новости утра«Советский спорт предлагает вам начать день с главных новостей утра понедельника.Жозе Моуринью: «Челси» без пяти минут чемпионы и им нечем себя занять, кроме выступления в Кубке АнглииГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал результаты жеребьевки Кубка Англии. «Красные дьяволы» 11 марта в четвертьфинале турнира встретятся с «Челси».«Челси» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в четвертьфинале Кубка АнглииСостоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии. Центральным на этой стадии будет противостояние «Челси» и «Манчестер Юнайтед».Кубок Англии. 1/8 финала. «Фулхэм» уступил «Тоттенхэму», «Блэкберн» поиграл «Манчестер Юнайтед» и другие матчиРезультаты матчей 1/8 финала Кубка Англии.«Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Блэкберном» в Кубке Англии«Блэкберн» дома уступил «Манчестер Юнайтед» (1:2) в 1/8 финала Кубка Англии.Маурисио Почеттино: Нам нужно было вернуться на правильный путь, который мы немного утерялиГлавный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино подвел итог встречи с «Фулхэмом» (3:0) в 1/8 финала Кубка Англии.
Главные новости
«Арсенал» вышел в 1/4 финала Кубка Англии, Уолкотт забил в футболке «канониров» сотый мяч и Задоров выбыл до конца сезона. Главные новости утра
Хоккей
«Сент-Луис» уступил «Флориде», Тарасенко и Барбашев очков не набрали
Хоккей
Российский защитник «Колорадо» Задоров выбыл до конца сезона
Футбол
Видео дня: 125-килограммовый вратарь «Саттон Юнайтед» съел пирог на матче с «Арсеналом»
Футбол
Хосеп Гвардиола: Нас растопчут, если не выиграем у «Монако», а в случае победы будут расхваливать на все лады
Футбол
Уолкотт забил свой 100-й мяч за «Арсенал»
Футбол
Арсен Венгер: Мы бы не справились с «Саттоном», если бы не подготовились ментально
Футбол
«Арсенал» обыграл «Саттон Юнайтед» и вышел в четвертьфинал Кубка Англии
все новости
Саттон Юнайтед
Саттон Юнайтедкалендарьстатистика
Арсенал
Арсеналкалендарьстатистика
Никита Задоров
Никита Задороввсе новости
Тео Уолкотт
Тео Уолкоттвсе новости
Арсен Венгер
Арсен Венгервсе новости
Кубок Англии
Кубок Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости