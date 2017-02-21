Это'О продолжит карьеру в Китае

Камерунский форвард «Антальяспора» Самюэль Это’О может продолжить карьеру в чемпионате Китая, сообщает Titan Sport.

По информации издания, 35-летний форвард может перебраться в Китай уже зимой, пока трансферное окно не успело закрыться.

В текущем сезоне Это’О провел в чемпионате Турции 18 матчей и забил девять голов. Transfermarkt.de оценивает стоимость футболиста в 1,7 млн евро.

Напомним, что нападающий выступал за такие клубы как «Барселона», «Эвертон», «Интер», «Челси». Даже успел поиграть в России за махачкалинский «Анжи» с 2011 по 2013 годы.

За сборную Камеруна Это’О провел 118 матчей и забил 56 мячей.