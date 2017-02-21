Юрий Семин: Баринов - не первый запасной, а игрок основного состава

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин рассказал, как команда готовится к весенней части чемпионата России.

- Мы еще не определились, какая будет основная тактика и построение. Очень важно, что бы мы умели и в четыре, и в три защитника играть. Многое зависит от состояния игроков и от соперника. Баринов - не первый запасной, а основной игрок. Он может играть и опорного, и центрального. Мы его попробовали, потому что на этой позиции у нас есть определенный дефицит игроков, - сказал Семин в интервью «Матч ТВ».

Напомним, что после 17 туров «Локомотив» занимает 10-е место в чемпионате России, в активе команды 23 очка. 20-летний Баринов в текущем сезоне провел за железнодорожников два матча.