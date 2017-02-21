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Митрион сегодня перенесет операцию по удалению камней из почек

Источник:  MMA FightingКомментарии
Мэтт Митрион
Мэтт МитрионИсточник: Associated Press

Американец Мэтт Митрион сегодня перенесет операцию по удалению камней из почек, сообщает MMA Fighting.

Напомним, что 18 февраля Митрион должен был провести поединок против российского бойца Федора Емельяненко в рамках шоу Bellator 172. Но бой был отменен за несколько часов до начала в связи с тем, что у американца были обнаружены камни в почках.

Не исключено, что следующий бой Емельяненко проведет в мае-июне 2017 года. Его контракт с организацией Bellator рассчитан на три боя. 

 - Если Федор хочет подождать до мая или июня, хорошо. Я не хочу ждать так долго. Я хочу вернуться к работе как можно скорее. Попрошу Bellator, чтобы мой бой наметили на более ранний срок. Я не хочу ждать. Я живу, чтобы соревноваться. Я уже чувствую себя гораздо лучше,  -сказал Митрион. 

Добавим, что Митрион выступал в UFC и Bellator, на счету американца 11 побед при пяти поражениях. 

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