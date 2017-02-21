Американец Мэтт Митрион сегодня перенесет операцию по удалению камней из почек, сообщает MMA Fighting.

Напомним, что 18 февраля Митрион должен был провести поединок против российского бойца Федора Емельяненко в рамках шоу Bellator 172. Но бой был отменен за несколько часов до начала в связи с тем, что у американца были обнаружены камни в почках.

Не исключено, что следующий бой Емельяненко проведет в мае-июне 2017 года. Его контракт с организацией Bellator рассчитан на три боя.

- Если Федор хочет подождать до мая или июня, хорошо. Я не хочу ждать так долго. Я хочу вернуться к работе как можно скорее. Попрошу Bellator, чтобы мой бой наметили на более ранний срок. Я не хочу ждать. Я живу, чтобы соревноваться. Я уже чувствую себя гораздо лучше, -сказал Митрион.

Добавим, что Митрион выступал в UFC и Bellator, на счету американца 11 побед при пяти поражениях.