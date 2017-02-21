Митрион сегодня перенесет операцию по удалению камней из почек
Американец Мэтт Митрион сегодня перенесет операцию по удалению камней из почек, сообщает MMA Fighting.
Напомним, что 18 февраля Митрион должен был провести поединок против российского бойца Федора Емельяненко в рамках шоу Bellator 172. Но бой был отменен за несколько часов до начала в связи с тем, что у американца были обнаружены камни в почках.
Не исключено, что следующий бой Емельяненко проведет в мае-июне 2017 года. Его контракт с организацией Bellator рассчитан на три боя.
- Если Федор хочет подождать до мая или июня, хорошо. Я не хочу ждать так долго. Я хочу вернуться к работе как можно скорее. Попрошу Bellator, чтобы мой бой наметили на более ранний срок. Я не хочу ждать. Я живу, чтобы соревноваться. Я уже чувствую себя гораздо лучше, -сказал Митрион.
Добавим, что Митрион выступал в UFC и Bellator, на счету американца 11 побед при пяти поражениях.