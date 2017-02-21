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Гаджи Гаджиев: За счет продажи Джикии и Селихова мы немного улучшили финансовую ситуацию в «Амкаре»

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев рассказал, что трансферы защитника Георгия Джикии и вратаря Александра Селихова в «Спартак» лишь частично выправили финансовое положение клуба.

- Проблемы, которые есть у «Амкара», характерны для всего российского профессионального футбола, особенно команд второй половины таблицы премьер-лиги. За счет продажи Джикии и Селихова мы несколько улучшили финансовую ситуацию, но все равно это только частично закрывает проблему. У нас есть перебор игроков-легионеров, за этот трансферный цикл нам не удалось найти футболистов на замену тем, кто ушел, - сказал Гаджиев ТАСС.

Напомним, что в зимнее трансферное окно 23-летний Джикия и 22-летний Селихов перешли из «Амкара» в «Спартак». Как сообщает источник, сумма каждого из этих трансферов составила 3,5 млн евро.


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