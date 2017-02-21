Сергей Гимаев: Может ли ЦСКА замахнуться на Кубок Гагарина?

Заслуженный тренер страны, популярный комментатор «Матч ТВ» Сергей Гимаев высказывается о парах плей-офф Кубка Гагарина.

- Что вас цепляет в паре «Йокерита» против ЦСКА? Вы сами выступали за московский клуб.



- Мне интереснее всего, как мощно ЦСКА будет выглядеть в плей-офф. Армейцы очень стабильно прошли регулярку. Большой интриги в этой серии не вижу. «Йокерит» заметно уступает сопернику. Он провел чемпионат намного слабее, чем раньше.

А вот ЦСКА как раз накатил на финиш регулярки. И вот я хочу посмотреть, все ли хорошо у армейцев. Могут ли они замахнуться на Кубок Гагарина? По большому счету главная звезда ЦСКА – Дмитрий Квартальнов и его тренерский штаб. А еще вратари, - сказал Гимаев в интервью «Советскому спорту».

Полная версия интервью с Гимаевым в 10:00 мск на сайте «Советского спорта».