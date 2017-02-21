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Раймер, Трочек и Смит - звезды дня в НХЛ

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

На официальном сайте НХЛ опубликованы имена трех звезд прошедшего игрового дня.

Вратарь «Флориды» Джеймс Раймер признан первой звездой дня. В матче с «Сент-Луисом» (2:1) голкипер отразил 26 из 27 бросков по своим воротам.

Вторая звезда - форвард «Флориды» Винсент Трочек, забросивший победную шайбу в игре с «Сент-Луисом».

Третьей звездой стал вратарь «Аризоны» Майк Смит, отразивший 27 бросков в матче против «Анахайма» (3:2).

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