Раймер, Трочек и Смит - звезды дня в НХЛ
На официальном сайте НХЛ опубликованы имена трех звезд прошедшего игрового дня.
Вратарь «Флориды» Джеймс Раймер признан первой звездой дня. В матче с «Сент-Луисом» (2:1) голкипер отразил 26 из 27 бросков по своим воротам.
Вторая звезда - форвард «Флориды» Винсент Трочек, забросивший победную шайбу в игре с «Сент-Луисом».
Третьей звездой стал вратарь «Аризоны» Майк Смит, отразивший 27 бросков в матче против «Анахайма» (3:2).
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