Сергей Гимаев: «Витязь» уже совершил прорыв, попав в плей-офф Кубка Гагарина

Заслуженный тренер страны, популярный комментатор «Матч ТВ» Сергей Гимаев высказывается о парах плей-офф Кубка Гагарина. - Чего ждать в серии СКА – «Витязь»? Подольская команда обречена?

- Тут я могу повторить слова тренера Валерия Белова: «Если каждый наш хоккеист сыграет по максимуму, то мы сможем зацепить один матч. А может, больше».

Вот ключевые слова. «Витязь» полностью перестроился. То, как команда выглядела в начале и в конце чемпионата – небо и земля. Плюс у «Витязя» очень хорошее большинство и два вратаря выступают неплохо. В тактическом плане – неплохая команда.

Главную интригу тут вижу в том, сколько матчей сможет «Витязь» забрать у СКА. При этом подчеркну, что подмосковная команда уже совершила прорыв, потому что никогда раньше не играла в плей-офф Кубка Гагарина. Этот клуб в Западной конференции добился самого большого прогресса.

Менеджеры проделали хорошую работу, пригласив Якуба Ержабека (34 очка) и Миро Аалтонена (44). Попробуй еще найти таких чеха и финна. Ну и конечно, выдающаяся работа Белова. Ему даже пришлось идти на хирургические меры, потому что в «Витязе» хватало игроков, не соответствующих высоким задачам, - сказал Гимаев в интервью «Советскому спорту».

Полная версия интервью с Гимаевым в 10:00 мск на сайте «Советского спорта».